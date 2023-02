Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen-Heimbach: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei insgesamt vier Vorfälle in Endingen und Heimbach bekannt, bei denen eine Frau in verdächtiger Art und Weise verschiedene Kinder angesprochen hatte und ihnen teilweise ihre Katzenbabys zeigen wollte.

Die Kinder reagierten jeweils vorbildlich, gingen nicht auf das Angebot der Unbekannten ein und entfernten sich, indem sie Ihren Weg fortsetzten.

Die Frau verhielt sich nach jetzigem Erkenntnisstand recht passiv. Es kam zu keinen Berührungen, Übergrifflichkeiten oder obszönem Sprachgebrauch.

Obwohl derzeit noch keinerlei strafbare Handlung vorliegt, hat das Polizeirevier Emmendingen die Ermittlungen aufgenommen, ist sensibilisiert und erhöht die Präsenz in den betroffenen Bereichen.

Eine genaue Personenbeschreibung der unbekannten Frau liegt nicht vor, da diese von den Kindern sehr unterschiedlich beschrieben wird.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau oder weiteren Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) in Verbindung zu setzen. Bei aktuellen Ereignissen wenden Sie sich bitte an den Polizeinotruf (110).

Die Polizei nimmt die Vorfälle sehr ernst und bittet die Eltern die Sachverhalte mit ihren Kindern sensibel zu thematisieren und entsprechende Verhaltensmöglichkeiten zu besprechen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell