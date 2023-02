Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Raub von Handtasche - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am heutigen Morgen, 10.02.2023 gegen 06.30 Uhr, soll es zu einem Handtaschenraub in der Freiburger Innenstadt gekommen sein.

Der Vorfall fand in der Kaiser-Joseph-Straße auf der Höhe des Kaufhauses Breuninger statt. Der Täter sei gezielt auf die Geschädigte zu gerannt und habe versucht sie umzustoßen. Anschließend kam es zu einem Gerangel, bei dem sie schließlich ihre Handtasche loslassen musste. Der Täter nahm die Handtasche an sich und rannte in Richtung Wasserstraße davon.

Er wird wie folgt beschrieben:

Geschlecht: Männlich

Größe: ca. 178 cm Alter: Zwischen 24-28 Jahre Statur: Muskulös/durchtrainiert, schmales Gesicht Hautfarbe: Sehr dunkel Phänotyp: "nordafrikanisches" Erscheinungsbild Augen: "ruhige/sanftmütige" Augen, Augenfarbe: dunkel - Haare: Dunkle gekräuselte Haare unter Cap Bekleidung: Jacke/Parka in Grau/"Dreckfarben", Schwarze Stretchhose, schwarze Cap

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Die Kriminalpolizei ist unter der 0761/882-2880 erreichbar.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell