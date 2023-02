Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09.02.2023, gegen 08.10 Uhr, wurde an der Kreuzung Nollinger Straße / Eichamtstraße eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin von einem Pkw angefahren. Die 57-Jährige befuhr die Eichamtstraße und wollte geradeaus über die Nollinger Straße in Richtung Rathaus fahren. Aus entgegengesetzter Richtung sei ein weißer Kleinwagen von der Eichamtstraße nach links in die Nollinger Straße abgebogen und habe dabei das Hinterrad der 57-Jährigen gestreift. Die 57-Jährige kam mit ihrem E-Bike ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde leicht verletzt. Der weiße Pkw fuhr in Richtung Basler Straße weiter. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem weißen Pkw geben können. Insbesondere wird ein Mann als Zeuge gesucht, welcher der 57-Jährigen nach dem Sturz geholfen haben soll. Ebenso sollen mehrere Schüler in der Nähe gestanden sein.

