Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 09.02.2023, gegen 08.10 Uhr, wurde an der Kreuzung Nollinger Straße / Eichamtstraße eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin von einem Pkw angefahren. Die 57-Jährige befuhr die Eichamtstraße und wollte geradeaus über die Nollinger Straße in Richtung Rathaus fahren. Aus entgegengesetzter Richtung sei ein weißer Kleinwagen von der ...

