BPOLI-KA: (Ettlingen) Gleise vor den Augen der Polizei überquert

Ettlingen (ots)

Ein 18-Jähriger hat Mittwochvormittag (26. April) vor den Augen einer Streife der Bundespolizei unerlaubt mehrere Gleise am Bahnhof Ettlingen - West überquert.

Die Streife befand sich gerade in einer anderen Angelegenheit am Bahnhof Ettlingen - West, als sie auf den Mann aufmerksam wurden. In einem Gespräch konfrontierten sie ihn mit der gefährlichen Situation, in die er sich kurz zuvor begeben hatte. Denn gerade in diesem Moment befand sich ein ICE auf einem der Gleise und wartete nur noch auf die Freigabe zur Weiterfahrt, die jede Sekunde erfolgen konnte. Auf einem anderen Gleis näherte sich ein weiterer Schnellzug aus Richtung Karlsruhe.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor genau solchen Gefahrensituationen. Das Überqueren der Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen ist eine Ordnungswidrigkeit und somit verboten. Züge werden schnell übersehen oder ihre Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Zudem ist das Verletzungsrisiko beim unerlaubten Überqueren der Gleise sehr hoch.

Hinweise zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen erhalten Interessierte unter www.bundespolizei.de.

