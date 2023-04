Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Taschendiebstahl beim Ausstieg - Aufmerksame Reisende trägt zur Festnahme bei

Als eine 71-jährige Frau am Donnerstagnachmittag (13. April) den ICE am Mannheimer Hauptbahnhof verlassen wollte, kamen ihr in einer ohnehin schon räumlich engen Situation zwei Frauen besonders nahe. Unmittelbar im Anschluss bemerkte die Dame, dass ihre Geldbörse weg war.

Gegen 15:00 Uhr erreichte der Zug aus Erfurt den Mannheimer Hauptbahnhof. Die 71-jährige Geschädigte wollte zusammen mit vielen weiteren Reisenden den Zug verlassen. In der Menschentraube befanden sich auch die 20- und 21-jährigen tatverdächtigen Frauen aus Bosnien. Im Ausstiegsbereich nahm die Geschädigte eine der zwei Frauen wahr, die für einen kurzen Moment den Weg blockierte.

Erst am Bahnsteig bemerkte die Geschädigte, dass ihre eben noch vorhandene Geldbörse nicht mehr im Rucksack war. Umgehend suchte sie die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof auf und schilderte den Sachverhalt. Anhand der Personenbeschreibung und zeitlichen Nähe zur Tat, werteten die Beamten die Videoaufzeichnungen aus. Dabei erkannten sie beide tatverdächtige Frauen und es gelang in einer sofort eingeleiteten Fahndung, sie vorläufig festzunehmen. Um durch die Videoüberwachung unerkannt zu bleiben, hatten diese in der Zwischenzeit sogar schon ihre Oberbekleidung gewechselt. Durch genaue Hinweise der Geschädigten, überführten die Beamten dennoch beide Frauen.

Die Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die entwendete Geldbörse wurde nicht wieder aufgefunden, allerdings befand sich das darin enthaltene Bargeld bei den Frauen. Es wurde sichergestellt und der Geschädigten zurückgegeben.

Hier zeigt sich ein typisches Vorgehen von Taschendieben. Eine Person blockierte den Ausstieg, erzeugte so künstlich einen Stau und eine räumlich noch engere Situation. Die weitere, tatbeteiligte Person vollzog in diesem Gedränge unbemerkt den Diebstahl der Geldbörse.

Tricks wie diese gehören zum professionellen Vorgehen von Taschendieben. Ebenso ist es Teil ihrer Taten, anschließend schnell die Kleidung zu wechseln und damit möglichst unerkannt zu bleiben.

Wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten auf Reisen und zum Schutz vor Taschendieben finden Interessierte unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu

