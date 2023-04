Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Kinder bewerfen Güterzug - Achtung Lebensgefahr

Mannheim (ots)

Gegen 17:00 Uhr am Mittwochnachmittag (5. April) teilte die Deutsche Bahn mit, dass sich drei Kinder auf Höhe der Sonderburger Straße in Schönau in der Nähe der Gleise aufhielten. Von dort aus sollen sie einen Güterzug mit Steinen beworfen haben.

Eine Streife der Bundespolizei fuhr mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort, während die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen Gleise in diesem Bereich für weitere Zugfahrten sperrte.

Vor Ort traf die Streife auf die drei 15-Jährigen, die ihre Handlung einräumten. Die Streife brachte sie anschließend zu ihren in der Nähe liegenden Wohnanschriften. Erziehungsberechtigte und Kinder wurden in einem Gespräch deutlich auf die Gefahren hingewiesen, die auf Bahnanlagen bestehen.

Jugendsachbearbeiter der Bundespolizei haben nun die Ermittlungen übernommen und prüfen, ob hier ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorliegen könnte. Durch die Sperrung der Gleise kam es zu Verspätungen im Betrieb der Deutschen Bahn.

Beim Bewurf mit Gegenständen können zum einen Schäden entstehen, die dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Zum anderen können die geworfenen Gegenstände abprallen und Personen im Nahbereich schwer oder sogar lebensgefährlich verletzen. Viele wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden sich unter www.bundespolizei.de

