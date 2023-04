Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Wilferdingen) Frau mit Axt im Zug - Couragierter Reisender schreitet ein

Wilferdingen (ots)

Eine 25-jährige Frau hat im Laufe des Samstags (22. April) für einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof in Wilferdingen gesorgt, als sie im Zug ein Multitool mit einer Axt hervorgezogen hat. Ein couragierter Reisender schritt ein, bevor etwas passierte.

Da sich die Frau nicht aus dem Türbereich entfernte, blockierte sie die Abfahrt des GoAhead Zuges 19679 auf dem Weg nach Stuttgart. Mehrere Reisende wiesen die 25-jährige deutsche Staatsangehörige an, den Bereich frei zu machen. Aus noch unklarer Motivlage griff die Frau in ihren Rucksack und zog ein Multitool heraus. An diesem befand sich unter anderem auch eine etwa 18 cm große Axt.

Noch bevor die 25-Jährige eine Handlung mit der Axt vollziehen konnte, gelang es einem 25-jährigen Mann aus der Schweiz, die Frau zu entwaffnen. Ihm gelang es auch, die Frau bis zum Eintreffen der Polizeikräfte zu fixieren. Bei seinem Einschreiten zog er sich eine Verletzung an der Hand zu, die zunächst jedoch keiner weiteren, ärztlichen Versorgung bedurfte.

Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei sowie eine Rettungswagenbesatzung. Die 25-jährige Frau wird nach ärztlicher Untersuchung nun einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Für die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ist die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zuständig.

Die Leitung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zu diesem Einsatz: "Dank der gezeigten Zivilcourage einer Reisegruppe, konnte hier möglicherweise schlimmeres verhindert werden und die 25-jährige Frau nun fachgerechter Hilfe zugeführt werden. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell