LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Schmalkalden (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:50 Uhr einen Stapel Zeitungen, die zur Verteilung angedacht waren und im Flur eines Wohnhauses in der Allendestraße in Schmalkalden abgestellt waren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

