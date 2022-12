Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pferd starb an natürlicher Ursache

Roßdorf (ots)

Montagnachmittag fand die Besitzerin einer Haflingerstute ihr Pferd tot auf der Koppel im Gartenweg in Roßdorf (siehe Pressemeldung vom 20.12.2022). Das Pferd wies schwere Verletzungen auf. Die Amtstierärztin veranlasste, dass der Kadaver zu weiteren Untersuchungen in das Landesamt für Verbraucherschutz gebracht wurde. Die Sektion zeigte, dass die Stute an einer akuten Kolik verstarb. Die schweren Verletzungen am Pferd, sowohl im Kopf als auch im Genitalbereich können auf Tierfraß zurückgeführt werden. Somit starb das Tier an einer natürlichen Ursache und nicht durch Gewalt von außen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell