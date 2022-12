Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Hildburghausen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag in der Zeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr in eine Wohnung in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen einzubrechen. Er schaffte es, die Wohnungstür zu öffnen, aber im Inneren war er den Spuren nach nicht. Ein Zeuge hörte im Tatzeitraum einen Schlag, konnte aber keine Hinweise zum Täter geben. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell