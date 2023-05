Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Steinewerfer auf Autobahnbrücke

Cuxhaven (ots)

Steinewerfer auf Autobahnbrücke - Sachschaden an PKW

Loxstedt/BAB 27. Am Dienstag, den 16.05.2023 gegen 01:23 Uhr, wurde durch eine unbekannte Person ein ca. 10x10cm großer Stein von einer Autobahnbrücke zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen im Bremischen auf die BAB 27 geworfen. Der Stein hat einen vorbeifahrenden Pkw, einen VW-Phateon, getroffen, an dem Sachschaden entstanden ist. Der Fahrzeugführer, ein 43-jähriger Mann aus Otterndorf, wurde zum Glück nicht verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen eine bislang unbekannte Person eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743/928-0) zu melden.

