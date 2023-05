Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach häuslicher Gewalt eigenes Haus angezündet ++ Erheblicher Schaden nach Taschendiebstahl ++ Verkehrsunfälle

Cuxhaven (ots)

Nach häuslicher Gewalt eigenes Haus angezündet

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am Sonntag, 14.05.2023, gegen 11.50 Uhr, wurde der Polizei ein brennendes Haus in der Speckenstraße gemeldet. Der 43-jährige Bewohner hatte zuvor in häuslichem Streit körperliche Gewalt gegenüber seiner Ehefrau angewandt. Im weiteren Verlauf übergoss er mehrere Gegenstände im Haus mit Benzin und zündete diese an, woraufhin das gesamte Haus in Brand geriet. Die Ehefrau wurde durch die Gewaltanwendung leicht verletzt. Sie konnte das Haus mit ihren unverletzten Kindern verlassen. Der Sachschaden beträgt etwa 300.000 Euro. Der Ehemann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Nach den ersten Ermittlungen entschied die Staatsanwaltschaft Stade, dass kein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt wird und der Mann somit aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde.

++++++

Erheblicher Schaden nach Taschendiebstahl

Cuxhaven. Vor zwei Wochen wurde eine Seniorin in Cuxhaven Opfer eines Taschendiebstahls. Entwendet wurde in einem Einkaufsmarkt ihre Geldbörse mit ihrer Kreditkarte. Obwohl die Frau ihre Kreditkarte nach bemerken des Diebstahls sperrte, war den Tätern genug Zeit geblieben, die Karte einzusetzen. Durch Bezahlvorgänge und Geldabhebungen ist insgesamt ein Schaden von über 6.000 Euro entstanden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, die PIN der EC- oder Kreditkarte niemals mit der Karte zusammen aufzubewahren. Am besten ist es, die Möglichkeit einer Wunsch-PIN zu nutzen und sich eine persönliche Zahlenkombination auszusuchen, die man nicht aufschreiben muss, z.B. den Hochzeitstag oder den Geburtstag eines Kindes.

++++++

Verkehrsunfall im Gegenverkehr - die Polizei sucht Zeugen

Geestland / Elmlohe. Am 15.05.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in Elmlohe, zwischen Marschkamp und dem zentralen Ortsgebiet, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein VW-Transporter befuhr die Geesteallee aus Bramel kommend in Richtung Ortsmitte. Auf der dortigen Gerade kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Opel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstanden an beiden Fahrzeugen nicht unerhebliche Sachschäden. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim der Polizei Geestland, 04743-9280, zu melden.

++++++

Jugendliche Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Wurster Nordseeküste/ Ortsteil Dorum. Am Montag, dem 15.05.2023 gegen 20:50 Uhr kam es in der Straße Am Amtsgericht zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 15-Jährige leicht verletzt wurde. Sie hielt mit ihrem Fahrrad an der Einmündung Am Amtsgericht in Fahrtrichtung Westerbüttel, um einem Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Während sie am Fahrbahnrad wartete, wurde sie von dem Pkw gestreift und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743/928-0) zu melden.

++++++

