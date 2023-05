Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Vier Verletzte nach Unfall

Leichte Verletzungen trugen die Insassen von zwei Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall vom Freitagabend in der Öhringer Steige in Öhringen davon. Eine 64-Jährige fuhr mit ihrem Skoda gegen 20.10 Uhr auf der Friedhofstraße in Richtung Sonnenbergstraße. Im Kreuzungsbereich übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW Golf, sodass es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurden die 64-Jährige und die 18-, 16- und 17-jährigen Insassen des VW Golf leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Krautheim: 14.000 Euro Schaden nach Unfall

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 515 ein Unfall mit hohem Sachschaden, da eine 45-Jährige VW-Fahrerin vermutlich eine 62-jährige, vorfahrtsberechtigte VW-Golf Fahrerin, übersah. Gegen 9.20 Uhr befuhr die 45-Jährige die Bergstraße und bog in die Götzstraße in Richtung Klepsau ein. Hierbei bemerkte sie vermutlich die schon auf der Götzstraße befindliche 62-Jährige nicht, sodass es zum Unfall kam. Verletzt wurde niemand.

Jagstberg: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht Knapp 3.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter bereits am Mittwochabend auf der Landesstraße 1022, als er vermutlich mit seinem PKW zu weit nach links kam und an einem entgegenkommenden VW-Passat entlangstreifte. Eine 29-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr auf der L1022 von Mulfingen nach Jagstberg, als ihr in der scharfen Kurve in der Hohenlohestraße in Jagstberg ein Fahrzeug zu weit links entgegenkam. Nach dem Unfall hielt die Frau am Straßenrand an, das andere Fahrzeug fuhr jedoch einfach weiter. Vom flüchtigen PKW ist nur bekannt, dass es sich möglicherweise um einen dunklen SUV handelt und der linke Außenspiegel beschädigt sein müsste. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagabend in Künzelsau und flüchtete an-schließend. Ein 28-Jähriger hatte seinen Ford Focus gegen 17.30 Uhr in der Mörikestraße abgestellt. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Künzelsau: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Über 500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Dienstagabend an einem BMW auf der Landesstraße 1033 zwischen der Abzweigung Garnberg und Amrichshausen. Der Unbekannte streifte mit seinem Mini Countryman gegen 17.35 Uhr an dem entgegenkommenden BMW, der in Richtung Amrichshausen fuhr, entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

