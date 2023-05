Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Edelfingen : PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen dem 25. April und dem 26. April in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Der beschädigte Audi A4 wurde von seinem 38-jährigen Besitzer gegen 17 Uhr in der Landstraße in Edelfingen abgestellt. Als der 38-Jährige Besitzer gegen 8.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim. Bad Mergentheim: Mit über 50 km/h zu schnell unterwegs

Mit knapp 150 km/h wurde der Audi eines 33-Jähriger am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim gemessen. Die Lasermesskontrolle wurde zwischen Rengershausen und Lillstadt im Bereich, in dem 100 km/h erlaubt sind, gegen 17.50 Uhr durchgeführt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige und vermutlich einem längeren Fahrverbot rechnen.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Schlägerei in Diskothek gesucht

Ein 16-Jähriger und ein 23-Jähriger wurden in der Nacht zum Sonntag in einer Bad Mergentheimer Diskothek von zwei unbekannten Männern zusammengeschlagen. Die Beiden sollen gegen 3 Uhr in einer Diskothek in der Straße "Beim Braunstall" getanzt haben, als der 23-Jährige plötzlich heftig angerempelt worden sein soll. Im Verlauf eines daraus resultierenden Streits soll einer der Unbekannten dann versucht haben, ihn mit der Faust zu schlagen. Als der 16-Jährige dazwischen gehen wollte, wurde dieser angeblich von einem weiteren Mann über einen Tisch geworfen. Der 23-Jährige soll zudem mit seiner eigenen Kette gewürgt worden sein. Der erste Mann wird als

- Circa 45 Jahre alt

- Circa 1,87m groß - Kräftig gebaut - Braune, kurze, nach hinten gekämmte Haare - Kein Bart und keine Brille - Hellblaues T-Shirt und blaue Jeanshose beschrieben.

Der zweite Mann wird als

- Circa 45 Jahre alt - Circa 1,87m groß - Kräftige Statur - Schwarze, kurze Haare - Drei-Tage-Bart - Ohne Brille - Schwarzes T-Shirt, blaue Jeanshose und schwarze Schuhe beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Mit über 2,5 Promille zwei Unfälle verursacht

Knapp 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis zweier Unfälle vom Sonntagabend an der Zufahrt zur Notaufnahme eines Krankenhauses und in der Neunkircher Straße in Bad Mergentheim. Gegen 21.10 Uhr kam es zunächst zwischen einem BMW 220d und einem Seat zu einem Spiegelstreifer. Nach dem Unfall stieg der 29-Jährige BMW-Fahrer aus und konfrontierte den 30-Jährigen Seat-Fahrer in aggressiver Art und Weise mit dem Unfall. Danach fuhr der Mann weg. Da er erkennbar betrunken war, verständigte der Seat-Fahrer die Polizei. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei fuhr der BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug erneut an der Unfallstelle vorbei und wurde angehalten. Da er einen augenscheinlich frischen Schaden am Fahrzeug hatte, wurde ermittelt, dass er kurz nach dem ersten Unfall an einem weiteren geparkten Fahrzeug in der Neunkircher Straße hängen geblieben war. Ein Atemalkoholtest des 29-Jährigen zeigte knapp 2,6 Promille an. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Samstagmittag an einem MG RX6 auf dem Parkplatz des Wertheim Village in Wertheim. Der Unbekannte streifte zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Großrinderfeld: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Auf 2.500 Euro Sachschaden bleibt ein 27-Jähriger sitzen, wenn der Verursacher eines Verkehrsunfalls vom Freitagmittag in der Dorfstraße in Großrinderfeld nicht gefunden wird. Der Unbekannte fuhr gegen 14.20 Uhr gegen die offenstehende Türe eines Nissan Navara, der in der Hofeinfahrt zur Hausnummer 13 stand und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

2.000 Euro Schaden verursachte ein bislang Unbekannter, der im Laufe des Samstags ein Auto in der Badstraße in Lauda-Königshofen beschädigte. Der Täter zerkratzte die linke Seite eines Renaults, verbog den vorderen Scheibenwischer und flüchtete unerkannt. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 09341 810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell