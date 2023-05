Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2023

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Neuenstadt/Kocher: Krad-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, war ein 17-Jähriger mit seinem KTM-Leichtkraftrad auf der K 2007 von Eberstadt in Richtung Cleversulzbach unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers in einer scharfen Rechtskurve geriet der Jugendliche nach links von der Straße ab und stürzte mit seinem Krad. Er kam unterhalb einer steilen Böschung zum Liegen und erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Boxberg: Vorfahrt nicht beachtet - Zwei Verletzte

In der Freitagnacht, gegen 22.45 Uhr, war eine 49-jährige Suzuki-Fahrerin auf der K 2877, Höhe Windischbuch, in Richtung B 292 unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein 35-jähriger VW-Fahrer, aus Richtung Windischbuch kommend, nach links auf die K 2877 ein, ohne dabei die Vorfahrt der 49-Jährigen zu beachten. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos erlitt der VW-Fahrer schwere und die Suzuki-Lenkerin leichte Verletzungen. Beide Personen wurden in Kliniken eingeliefert. Bei dem Unfall entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von ca. 8 000 Euro. Der Sachschaden an dem Suzuki wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt.

Hohenlohekreis

Öhringen-Michelbach: Führerloser Traktor - Zwei Verletzte

Zu einem außergewöhnlichen Vorfall kam es am Freitagabend in einem Weinberg bei Michelbach. Gegen 18.00 Uhr war ein 74-Jähriger mit einem Traktor und Anbaugerät mit Arbeiten in seinem Weinberg beschäftigt. Als der Mann abgestiegen war, um das Arbeitsgerät in Augenschein zu nehmen, machte sich der Traktor selbständig, da vermutlich die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen war. Der 74-Jährige versuchte noch, den Traktor zu stoppen, was ihm jedoch nicht gelang. Er erlitt dabei jedoch so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Traktor rollte abwärts, durchquerte insgesamt drei Weinbergparzellen, ehe das Gefährt zum Stillstand kam. Bei der Fahrt bergabwärts wurden auch Drähte aus den Weinbergen mitgeschleift und über eine Straße gezogen, die zwischen den betroffenen Parzellen verläuft. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 16-jährige Leichtkraftradlenkerin auf der betreffenden Straße. Sie wurde durch die quer über die Straße gezogenen Drähte von ihrem Krad geschleudert und so schwer verletzt, dass sie ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Krad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3 000 Euro. Der Sachschaden an dem Traktor wird auf ca. 500 Euro beziffert. An den Weinreben sowie der Drahteinrichtung dürfte ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein.

Mulfingen: Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Hohenlohestraße in Jagstberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 32-Jährige war mit ihrem VW von Mulfingen in Richtung Künzelsau unterwegs. In der scharfen Kurve in Jagstberg kam ihr ein dunkler Pkw, möglicherweise ein SUV, entgegen. Dieses Auto geriet auf die Gegenspur, so dass sich die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Am Spiegel der VW-Lenkerin entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Das unfallverursachende Auto, hinter dem noch weitere Fahrzeuge folgten, entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Künzelsau, Tel. 07940 9400, sucht nun Zeugen, die zur Ermittlung des unfallflüchtigen Autos beitragen können.

Neckar-Odenwald-Kreis

Seckach: Teurer Sekundenschlaf

Einen kostspieligen Sekundenschlaf leistete sich ein 27-jähriger VW-Lenker am Freitagmittag, gegen 14.50 Uhr, in Zimmern. Der Mann war auf der L 519 von Adelsheim in Richtung Seckach unterwegs, als er infolge eines Sekundenschlafes in einer Linkskurve, kurz vor einer Bushaltestelle, nach rechts von der Straße abkam. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und gelangte an einem Stapel mit Holzpaletten zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An dem VW entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro.

