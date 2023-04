Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230403 - 0390 Frankfurt - Ostend: Einbrecher erkannt, Festnahme eröffnet

Frankfurt (ots)

(dr) Nicht schlecht dürfte ein 40-jähriger Mann in der Nacht zum Montag (03. April 2023) gestaunt haben, als gegen 02.15 Uhr im Ostend eine Polizeistreife an ihn herantrat und ihm die Festnahme eröffnete. Die Beamten erkannten ihn als Tatverdächtigen von zwei versuchten Einbrüchen wieder.

Der 40-Jährige versuchte am Samstagabend in der Ferdinand-Happ-Straße Beute zu machen. Doch Anwohner bemerkten den Mann, der sich nacheinander an zwei Kellern zu schaffen machte. Einem der Zeugen gelang es, Fotos von ihm zu machen. Bei dem Versuch, ihn festzuhalten, ließ der Ertappte seinen Rucksack zurück, in dem sich zu seinem Pech Dokumente mit seinem Namen befanden. Ihm gelang zwar die Flucht. Doch seine Identität war geklärt. Zwei Tage später kam es dann auch zur Festnahme durch die Polizei.

Zwei aufmerksame Beamte des 5. Reviers erkannten ihn in der vergangenen Nacht wieder, als sich der 40-Jährige zu Fuß am Franziusplatz aufhielt. Sie eröffneten dem Mann die vorläufige Festnahme. Bei seiner Durchsuchung fanden sie einen Schlüssel auf, der einem der beiden versuchten Einbrüche zugeordnet werden konnte. Offenbar kommt er zudem noch für ein weiteres Einbruchsdelikt in Frage, das sich Anfang März ereignete. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Da er aufgrund von drei Haftbefehlen ohnehin zur Festnahme ausgeschrieben war, erfolgte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen auch seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell