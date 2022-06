POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt: Autofahrerin bei Unfall verletzt; Verursacher flüchtet mit blauem Dacia; Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim-Helmhof (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag, zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße einzubrechen. Ob die Wohnungstür den Aufbruchsversuchen mit einem Schraubendreher Stand hielt oder ob sich der Täter bei der ...

mehr