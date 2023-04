Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230403 - 0388 Frankfurt-Innenstadt: Mitarbeiterin und Gast verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 2. April 2023, gegen 07.30 Uhr, befand sich ein Mann in einem Lokal in der Stoltzestraße. Er sprach die 33-Jährige Mitarbeiterin an, ihm den Spielautomaten freizuschalten, packte sie dabei an der linken Hand und schlug diese gegen den Automaten. Danach schubste er die Frau mehrfach auf den Boden und gegen die Theke. Die Frau erlitt Rötungen am Hals und an den Handgelenken, zudem wurde ihre Brille beschädigt. Als ein 54-Jähriger dazwischen gehen wollte, schlug ihm der Täter einen Aschenbecher auf den Kopf. Der 54-Jährige musste danach mit einer blutenden Wunde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Beschuldigte verlor bei der Rangelei seinen Reisepass und verließ anschließend das Lokal. Demnach handelt es sich bei ihm um einen 32-jährigen, hier wohnsitzlosen Mann. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

