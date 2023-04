Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230402 - 0385 Frankfurt/ Gutleutviertel: Räuber mit Schusswaffe erbeutet Bargeld

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (02. April 2023) erbeutete ein bewaffneter Räuber in einem Hotel im Gutleutviertel Bargeld und konnte unerkannt entkommen.

Gegen 01:15 Uhr tauchte der maskierte Täter an einem Hotel in der Gutleutstraße auf und verschaffte sich unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe Zutritt zur Hotellobby. Hier forderte er den dort befindlichen Hotelmitarbeiter auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Währenddessen bedrohte er den Mitarbeiter mit seiner Schusswaffe. Der Hotelmitarbeiter packte das Geld aus der Kasse in eine Plastiktüte und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Beute: wenige hundert Euro Bargeld.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

Männlich, schlanke Statur, ca. 165 cm groß, bekleidet mit einer grauen Jacke, ansonsten dunkel gekleidet, der Täter trug eine schwarze Maske über dem Gesicht und führte eine orangefarbene Plastiktüte mit sich.

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10400 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell