POL-F: 230402 - 0384 Frankfurt/ Dornbusch/ Ginnheim: Autofahrer hinterlässt eine Spur der Verwüstung - zahlreiche Fahrzeuge beschädigt

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Parkhaus im Bereich des "Gateway Gardens" zu einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich ein Anrufer um kurz vor 03.00 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass in einem Parkhaus in der "Jean-Gardner-Batten-Straße" eine leblose Frau liege. Die ...

mehr