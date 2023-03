Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230331 - 0381 Frankfurt-Innenstadt: Mann von Bahn erfasst

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstag, den 30. März 2023, kam es am S-Bahnhof an der Hauptwache zu einem Vorfall, bei dem ein 71 Jahre alter Mann von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde.

Gegen 20.05 Uhr stand eine S-Bahn am Bahnhof Frankfurt-Hauptwache auf Gleis 3 mit dem Fahrtziel Friedberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Türen für die Weiterfahrt bereits verriegelt, als ein 71-jähriger Mann an die Bahn herantrat und offenbar zusteigen wollte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Bahn los. Der Mann geriet zwischen die Bahn und den Bahnsteig in das Gleisbett. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.

Das Bahngleis wurde in der Folge abgesperrt und der Bahnverkehr angehalten. Es kam zu Beeinträchtigungen des ÖPNV. Die Ermittlungen deuten auf ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung hin.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell