Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230331 - 0379 Frankfurt-Eckenheim: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 30. März 2023, gegen 16.40 Uhr, meldete sich ein Zeuge telefonisch beim 12. Polizeirevier und gab an, dass er gerade zu Fuß im Bereich des Feldweges Viehtrieb unterwegs gewesen sei, wo ihm zwei Jugendliche begegneten, die von einem dortigen Grundstück kamen und in Richtung der Gießener Straße wegrannten. Kurz darauf konnte er einen lauten Knall wahrnehmen und sehen, wie ein auf besagtem Grundstück abgestelltes Klein-Kfz (bis 25 km/h) in Flammen aufging. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Der Zeuge beschreibt die beiden Jugendlichen als 13-14 Jahre alt. Einer hat eine breite Nase und war bekleidet mit einem hellgrauen Anorak und einer Jeanshose.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75551599 n die Frankfurter Polizei zu wenden.

