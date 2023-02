POL-NI: Haßbergen - Polizei stellt flüchtigen Transporterfahrer: diverse Strafverfahren eingeleitet

Hoya (ots) - MW Am Samstag, den 04.02.23, in der Zeit zwischen 10.15 - 10.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes in Hoya zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer Ford Focus durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden ...

