POL-NI: Nienburg - Randalierer beleidigt, bedroht und verletzt Polizisten

Nienburg (ots)

(KEM) Gestern, den 07.02.2023, nahm die Polizei Nienburg einen 41-jährigen Nienburger zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Polizeibeamten, zudem leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten.

Der Polizei wurde gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann in Nienburg, Auf der Postwacht, laut herumschreien und gegen eine Haustür schlagen würde.

Da der Mann sich von den Einsatzkräften nicht beruhigen ließ, sprachen diese ihm einen Platzverweis aus, woraufhin er sich zunächst entfernte. Kurze Zeit später kehrte er jedoch wieder zurück. Trotz der Androhung einer Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung des Platzverweises beruhigte sich der Mann nicht. Stattdessen fing er an, die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen.

Daraufhin kündigten sie dem nunmehr Beschuldigten die Ingewahrsamnahme an, legten ihm Handfesseln an und führten ihm dem Polizeigewahrsam in Nienburg zu. Der Beschuldigte beleidigte und bedrohte die Beamten durchgehend weiter. Nach dem Abnehmen der Handfesseln im Polizeigewahrsam wehrte er sich zudem aktiv. Zusätzlich versuchte er, einen Polizeibeamten mit dem Knie am Kopf zu treffen. Der Beamte konnte sich rechtzeitig wegducken, wurde jedoch selbst am Knie getroffen. Er war weiterhin dienstfähig, begab sich anschließend jedoch vorübergehend in ärztliche Behandlung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde durch den richterlichen Bereitschaftsdienst die Entnahme einer Blutprobe beim Beschuldigten angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, tätlichen Angriffs sowie Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. Er wurde gegen 22 Uhr wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

