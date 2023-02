Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Hoya (ots)

Am Samstag, den 04.02.23, in der Zeit zwischen 10.15 - 10.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes in Hoya zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer Ford Focus durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung zu setzen.

