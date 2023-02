Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Betrugsversuch - Seniorin reagiert genau richtig

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenes Wochenende versuchten Unbekannte eine 73-jährige Nienburgerin zu betrügen. Die aufmerksame Seniorin fiel jedoch nicht auf die Betrugsversuche herein.

Am Freitagabend erhielt die Nienburgerin eine SMS, in der ein Unbekannter vorgab, ihr Sohn zu sein. Die Frau reagierte richtig, rief ihren Sohn unter der ihr bekannten Nummer an und stellte fest, dass die SMS von einem Unbekannten kam.

Am Samstagabend erhielt sie erneut eine SMS, dieses Mal angeblich von ihrem Geldinstitut. In der SMS wurde geschildert, dass ihre Online-Banking App ablaufe und sie diese neu bestätigen müsse. Auch hier reagierte sie richtig und ging nicht darauf ein. Sie blieb gelassen und schilderte den Vorfall gemeinsam mit ihrem Mann am Montag ihrem Geldinstitut. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass die SMS nicht von diesem kam.

Die 73-Jährige zeigte beide Vorfälle am Montag bei der Polizei Nienburg an.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte am Freitag bei weiterem Kontakt um schnellstmögliche Überweisung eines Geldbetrags gebeten hätte. Am Samstag haben Unbekannte höchstwahrscheinlich Logindaten zum Onlinebanking abfangen missbräuchlich nutzten wollen.

Die Polizei lobt das Verhalten der Frau und gibt folgende Präventionstipps:

- Klicken Sie NIEMALS auf Links von unbekannten Absendern, weder in SMS noch in E-Mails

- Sie haben eine SMS von ihrem angeblichen Kind mit einer neuen Nummer erhalten? Rufen Sie unter der Ihnen alt bekannten Nummer zurück, bitten Sie um ein Telefonat oder um eine Sprachnachricht

- Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich NIEMALS drängen

- Suchen Sie die Polizei auf und erstatten Sie eine Anzeige

