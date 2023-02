POL-NI: Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots) - (ma) Von Freitag auf Samstag wurden im Stadtgebiet von Bückeburg an zwei Pkw die Autokennzeichen abgebaut und gestohlen. Die Diebstähle wurden von den Fahrzeughaltern am Samstagvormittag bemerkt und angezeigt. Von einem Pkw BMW, der an der Petzer Straße geparkt stand, fehlte das hintere amtliche Kennzeichen mit SHG-Zulassung. An einem Pkw Ford, abgestellt auf einem frei zugänglichen Parkplatz an Mehrfamilienhäusern am Carolinenweg, fehlten beide ...

