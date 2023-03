Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230330 - 0377 Frankfurt - Sossenheim: Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 29.03.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es in Sossenheim auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 31-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Polizeibeamte nahmen einen 23-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen vor dem in der Westerbachstraße gelegenen Lebensmittelgeschäft in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 23-Jährige den 31-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der Geschädigte flüchtete sich in den Laden. Der Angreifer sei ihm zunächst nachgeeilt, ergriff dann aber, als ihn ein Mitarbeiter angesprochen habe, die Flucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte des 17. Reviers und des Überfallkommandos den Tatverdächtigen noch in der Nähe fest. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bei der Absuche des Fluchtweges sichergestellt werden.

Der Geschädigte kam aufgrund der erlittenen Verletzung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Für den festgenommenen Tatverdächtigen ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Der 23-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen und den Hintergründen aufgenommen.

