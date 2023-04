Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230402 - 0386 Frankfurt/ Innenstadt: Schwerer Raub mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (02. April 2023) kam es in der Innenstadt zu einem schweren Raub, bei dem ein 18-Jähriger von mehreren Personen um seine Habseligkeiten gebracht wurde. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren fest.

Der 18-jährige Geschädigte wurde zunächst auf der Neuen Mainzer Straße von mehreren Personen bedrängt. Hierbei nahm ein unbekannter Täter dem Geschädigten seine Basecap vom Kopf und rannte in die Hofstraße davon. Der Geschädigte selbst nahm die Verfolgung auf. Der Rest der Gruppe folgte jedoch auch. Einer aus der Gruppe trat dem Geschädigten bei der Verfolgung zunächst das Bein weg, woraufhin der 18-Jährige zu Boden fiel. Die Personengruppe trat und schlug dann gemeinschaftlich auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und stahl dessen Gucci-Bauchtasche mit seinem Handy und einer kleinen Summe an Bargeld. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Main.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten unweit des Tatortes anhand der übereinstimmenden Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige fest. Es handelte sich um einen 16- und 17-Jährigen, die zunächst versuchten, sich vor der Streife hinter einem Gebüsch zu verstecken und zu entkommen. Das Raubgut blieb jedoch verschwunden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell