BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Betäubungsmittel bei 31-Jährigem

Dortmund - Delbrück (ots) - Am Sonntag (28. November) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen und Hauptbahnhof zwei Männer. Diese wurden jeweils per Haftbefehl gesucht. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest wurde gegen 08:30 Uhr ein Mann vorstellig. Dieser händigte ...

mehr