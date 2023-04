Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230403 - 0387 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Messerstich

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntagabend (02. April 2023) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der einer der beiden Akteure ein Messer einsetzte, und sein Gegenüber damit leicht verletzte. Er wurde festgenommen.

Gegen 18.15 Uhr kam es in einem Restaurant in der Kaiserstraße zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 34-Jährigen und einem 44-Jährigen, in deren Verlauf der 34-jährige Tatverdächtige drohte, den späteren Geschädigten abzustechen. Die Beteiligten begaben sich nun vor das Restaurant, wo der Streit weiterging und eskalierte. Der Tatverdächtige schlug dem 44-jährigen Opfer zunächst mit dem Griff eines Einhandmessers ins Gesicht, und stach ihm anschließend in den Oberarm. Der Geschädigte erlitt glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen. Er wurde von einem Rettungswagen medizinisch versorgt, eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Eine alarmierte Streife konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Der wohnsitzlose Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

