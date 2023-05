POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Wertheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht 2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Dienstagabend an einem VW Golf in der Willy-Brand-Straße in Wertheim. Der Unbekannte streifte gegen 18.30 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um ...

mehr