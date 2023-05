Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsmesswoche in der Polizeiinspektion Cuxhaven - über 1000 Geschwindigkeitsüberschreitungen

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. In der Zeit vom 10.05. - 16.05.2023 fand in der Polizeiinspektion Cuxhaven eine Geschwindigkeitsmesswoche statt. Während des Zeitraums wurde seitens der Polizei Rund-um-die-Uhr eine verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Die Messstellen befanden sich insbesondere an Unfallschwerpunkten oder Schulen und Kindergärten. Der Landkreis Cuxhaven beteiligte sich ebenfalls mit diverser Messtechnik an der Schwerpunktaktion.

Insgesamt konnten über 1.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die meisten dieser Verkehrsteilnehmenden müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Jedoch waren auch 34 Verkehrsteilnehmende so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot zu rechnen haben. Bei einigen dieser Verstöße lag die vorwerfbare Geschwindigkeit doppelt so hoch wie zulässig.

"Ich wünsche mir, dass es durch unsere Kontrollen zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung kommt. Durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit senken wir nicht bloß die Unfallgefahr für uns und andere, sondern erzielen auch noch günstige ökologische und ökonomische Effekte", so Michael Hasselmann, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Auch wenn sich feststellen lässt, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmenden an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielt, muss weiterhin zu jederzeit mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden. Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell