Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: GPS-Empfänger aus Trecker gestohlen; Schneverdingen: In Haus eingebrochen; Soltau: Unter Drogen gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.06.2023 Nr. 1

23.06 / GPS-Empfänger aus Trecker gestohlen

Walsrode: In der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte aus einer Scheune an der Straße "Zur Beeke" von einem Ackerschlepper einen GPS-Empfänger. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

25.06 / In Haus eingebrochen

Schneverdingen: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende auf ein Grundstück am Heideweg, schoben die Jalousie eines Fensters hoch, drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten es. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

25.06 / Unter Drogen gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Soltau: Am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr kam ein 48jähriger Autofahrer auf der Lüneburger Straße, Höhe Tankstelle, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und sein 23jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme gab der Fahrzeugführer an, dass der Beifahrer ins Lenkrad gegriffen habe. Der Fahrer führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain und Amphetamin reagierte. Die Beamten ließen bei beiden Insassen eine Blutprobe entnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

25.06 / Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamwiede: Am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr kam ein 24jähriger Fahrradfahrer auf der K 124, zwischen Nordkampen und der L160, nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein im Kindersitz befindliches zweijähriges Kind blieb unverletzt. Bei dem Gestürzten ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

26.06 / Polizei Walsrode bekommt neue Telefonnummer

Walsrode: Das Polizeikommissariat Walsrode ist ab Mittwoch, 28.06.2023 über folgende Telefonnummer erreichbar: 05161/4864-0 Die Möglichkeit, über die alte Telefonnummer die Polizei zu erreichen, wird für rund zwei Monate aufrechterhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell