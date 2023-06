Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Kindertagesstätte; Wietzendorf: Feuer selbst gelöscht; Schwarmstedt: Vorfahrt missachtet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.06.2023 Nr. 1

21.06 - 22.06 / Einbruch in Kindertagesstätte

Schneverdingen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Kindertagesstätte an der "Overbeckstraße" ein. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

22.06 / Feuer selbst gelöscht

Wietzendorf: Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand unter einer Terrassenüberdachung an der "Königsberger Straße". Ein Anwohner hatte das Feuer bereits selbst löschen können bevor die Feuerwehr vor Ort war. Hierbei hatte der Anwohner eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde in ein örtliches Krankhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei Soltau hat die Ermittlungen übernommen.

22.06 / Vorfahrt missachtet

Schwarmstedt:

Ein 26jähriger PKW-Fahrer befuhr am späten Donnertagabend die Kirchstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei übersah er im Einmündungsbereich zur Hauptstraße, auf Grund starken Regens, die bevorrechtigte 33jährige PKW-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei verletzten sich die 33jährige Fahrerin und ihre zwei Mitfahrer leicht. Es entstand ein Sachschaden von 8500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell