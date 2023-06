Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: PKW Aufbrüche; Walsrode: Überholvorgang endet fast in einem Unfall; Soltau BAB7: Sekundenschlaf führt zum Unfall

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.06.2023 Nr. 1

20.06 - 21.06 / PKW Aufbrüche

Schneverdingen: Unbekannte Täter zerschlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, an der Straße "Hasenwinkel" und "Zahrenser Weg" die Seitenscheibe eines PKW und entwendeten aus den Fahrzeugen jeweils eine Geldbörse mit Dokumenten und Bargeld. Die Polizei rät, keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

21.06 / Überholvorgang endet fast in einem Unfall

Walsrode: Am frühen Mittwochabend beabsichtigte ein 30jähriger PKW Fahrer eines blauen VW Passat, auf der B209, zwischen Groß Eilstorf und Kirchboitzen, einen grauen Skoda Kodiaq zu überholen. Im Überholvorgang beschleunigte der noch unbekannte Skoda-Fahrer derart sein Fahrzeug, dass der Passat-Fahrer mit einer Vollbremsung seinen Überholvorgang abbrechen musste, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Anschließend sei der Skoda-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit durch Kirchboitzen davongefahren. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den noch unbekannten, männlichen Skoda-Fahrer eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter 05161-984480 zu melden.

21.06 / Sekundenschlaf führt zum Unfall

Soltau: Ein 51jähriger Transporterfahrer befuhr am späten Mittwochabend die BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Absicherungsanhänger für eine Straßenbaustelle zusammen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 11.000 Euro. Der Fahrer des Transporters musste mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Erste Ermittlungen deuten auf einen Sekundenschlaf hin, was zur Folge hatte, dass gegen Transporterfahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell