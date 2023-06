POL-HK: Munster: Zeugenaufruf; Soltau: Neue Betrugsmasche; Oerbke: Messerangriff; Walsrode: Seniorenstreit eskaliert; Schneverdingen: Radmuttern gelöst

Polizeiinspektion Heidekreis

Munster: Zeugenaufruf; Soltau: Neue Betrugsmasche; Oerbke: Messerangriff; Walsrode: Seniorenstreit eskaliert; Schneverdingen: Radmuttern gelöst

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.06.2023 Nr. 1

16.06 / Zeugenaufruf

Munster: Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am zurückliegenden Freitagnachmittag an der "Nordstraße" zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Zwei Täter konnten bereits festgenommen werden und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe. Es fehlen noch der gestohlene Schmuck ebenso wie ein Jutebeutel und eine Umhängetasche. Auch ist anzunehmen, dass es weitere Mittäter gab. Zudem erhofft sich die Polizei Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug zu erlangen. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 oder die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

20.06. / Neue Betrugsmasche

Soltau: Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte auf eine neue Betrugsmasche aufmerksam machen, wonach sich ein Telefonanrufer als Mitarbeiter eines Kreditinstitutes ausgibt. Die Betrüger geben vor, dass ein Bankmitarbeiter Kundendaten missbraucht und damit Geld ins Ausland überwiesen oder abgehoben habe. Auch geben die Betrüger an, dass die Polizei bereits mit den Ermittlungen beauftragt sei. Im weiteren Verlauf befragen die Betrüger ihre potentiellen Opfer nach Bargeld und im speziellen Fall nach Anzahl der vorhandenen Geldscheine und deren Seriennummern sowie nach ec-Karten und vorhandenen Ersparnissen. Die Polizei rät, keine Angaben zu Wertsachen zu machen und keine Daten herauszugeben.

19.06 / Messerangriff

Bad Fallingbostel / Oerbke: Am Montagabend griff ein 29jähriger Bewohner des Ankunftszentrums am "Hartemer Weg" einen ebenfalls 29jährigen Bewohner mit einem Messer an und verletzte das Opfer dabei am Arm. Zuvor verletzte der Täter sein Opfer mit einem Kopfstoß im Gesicht. Die Polizei nahm den Täter in Gewahrsam und entnahm eine Blutprobe.

19.06 / Seniorenstreit eskaliert

Walsrode: Ein 93jähriger Bewohner einer Seniorenunterkunft an der "Quintusstraße" geriet mit einem 77jährigen Bewohner, am Montagabend in Streit. Dabei schlug der 93jährige dem 77jährigen mit einer Glasflasche sowie einer Hantel mehrmals ins Gesicht und auf den Kopf. Das Opfer musste auf Grund seiner Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

15.-16.06 / Radmuttern gelöst

Schneverdingen: Unbekannte Täter haben in der Nacht vom zurückliegenden Donnerstag auf Freitag die Radmuttern eines an der "Feldstraße" geparkten PKW gelöst. Ein Versuch die Radmuttern eines daneben befindlichen PKW zu lösen scheiterte, da diese mit einer Radschraubensicherung versehen waren. Beide Fahrzeuge sind durch die Tat beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

