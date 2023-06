Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Festnahme von Tätern nach Einbruch

Unfall in Freizeitpark

Trunkenheitsfahrt

Urinieren in der Öffentlichkeit

PI Heidekreis (ots)

Munster, 16.06.2023

Am Freitagnachmittag kam zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in Munster. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete zwei männliche Personen bei der Tatausführung und teilte dies der Polizei mit. Aufgrund der guten Beschreibung konnten die beiden Männer, die sich bei der Rückkehr des Hausbewohners vom Tatort entfernt hatten, durch Polizeibeamte festgestellt werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch durch die Gärten des Wohngebietes wurden die Täter vorläufig festgenommen und der Haftrichterin vorgeführt.

Walsrode/Hodenhagen, 16.06.2023

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr die Besatzung eines Funkstreifenwagens die L 190 zwischen Walsrode und Hodenhagen. Dort fiel den Beamten ein BMW auf, welcher vor dem Funkstreifenwagen mit deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. In der folgenden Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,68 Promille. Eine Beschlagnahme des Führerscheins, eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Hodenhagen, 17.06.2023

Aus zunächst ungeklärter Ursache lenkte der Bootsführer eines Fahrgeschäftes in einem Freizeitpark sein sogenanntes "Propeller-Airboat" gegen die Uferböschung. Vier mitfahrende Kinder erlitten dadurch leichte Verletzungen, die weiteren 11 Insassen blieben unverletzt. In der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Bootsführer im Vorfeld Alkohol konsumiert hatte und auch alkoholisiert mit seinem Pkw zur Arbeit erschienen war. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden bei dem Mitarbeiter zwei Blutproben entnommen, zudem wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Soltau, 18.06.2023

Dass man nicht in der Öffentlichkeit urinieren darf, sollte man als Kind gelernt haben. Ein 29-Jähriger schien hier jedoch nicht aufpasst zu haben und erleichterte sich an einer Hauswand in der Innenstadt von Soltau. Sein Pech, dass er sich dafür ausgerechnet das Gebäude der örtlichen Polizeidienststelle ausgesucht hatte. Da es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wurde nach Feststellung der Personalien ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

