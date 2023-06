Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

Bad Fallingbostel: Fahndung erfolgreich; Walsrode: Mit gestohlener Karte Geld abgehoben; Wietzendorf: An zwei Fahrzeugen Seitenscheibe eingeschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.06.2023 Nr. 1

14.06 / Fahndung erfolgreich

Soltau / Bad Fallingbostel: Ein Ladendieb entnahm am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr in einem Fachgeschäft an der Carl-Benz-Straße in Soltau mindestens drei Akkuschrauber und verließ das Gebäude, als er von einem Mitarbeiter ertappt wurde. Das zur Flucht genutzte Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung in Vierde durch Polizeibeamte aufgenommen und anschließend in Bad Fallingbostel kontrolliert werden. Der Mitfahrer versuchte zu flüchten, wurde aber nach wenigen Metern gestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung des 49-Jährigen fanden die Beamten unter dem Hemd drei Akkuschrauber der Marke "Makita" im Wert von rund 1.165 Euro. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

13.06 / Mit gestohlener Karte Geld abgehoben

Walsrode: Eine Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr in der Aldi-Filiale an der Sudetenstraße das Portmonee einer 69-Jährigen aus einem am Einkaufswagen hängenden Beutel. Mit der erbeuteten EC-Karte wurde anschließend Geld abgehoben. Beschreibung der Täterin: weiblich, etwa 165 - 170 cm groß, circa 35 Jahre alt, schlank, südländisches Erscheinungsbild, sehr männliches Gesicht mit auffälliger Nase, trug schwarzes Kopftuch. Hinweise zur Täterin nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

14.06 / An zwei Fahrzeugen Seitenscheibe eingeschlagen

Wietzendorf: In der Zeit zwischen Dienstag, 15.00 Uhr und Mittwoch, 15.15 Uhr schlugen Unbekannte an zwei Fahrzeugen die Seitenscheibe ein, gelangten in die Innenräume und durchsuchten sie. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Straße "Am Hanfberg" abgestellt. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

14.06 / Heuballen brennen

Bispingen: Auf einem Gelände am Luheweg gerieten am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen etwa zehn bereits länger dort gelagerte, verpackte Heuballen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

14.06 / 85-Jähriger nimmt Vorfahrt - Auto überschlägt sich

Walsrode: Ein 85jähriger Autofahrer übersah am Mittwochvormittag, gegen 10.20 Uhr an der Kreuzung Ahrenser Straße (K129) / Grenzweg (K130) beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen in seinem Pkw. Der 36jährige Walsroder wich aus, geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam schlussendlich im Grünstreifen zum Stehen. Zur Kontrolle wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

14.06 / Verkehrsunfall: 94-Jähriger erfasst 84-Jährigen

Neuenkirchen: Ein 94jähriger Autofahrer erfasste am Mittwoch, gegen 10.50 Uhr auf der Herteler Straße einen in gleicher Richtung fahrenden 84-Jährigen auf seinem Dreirad mit Hilfsmotor. Der 84jährige Neuenkirchener kollidierte daraufhin mit einem Baum, fiel vom Dreirad und wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell