Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: E-Scooter am Bahnhof gestohlen; Bad Fallingbostel: Getränke von Sattelauflieger entwendet; Bispingen: Holzunterstand in Brand; Lünzen: Polizeibeamte getreten und mit Kniestoß verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.06.2023 Nr. 1

11.06 / E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Munster: In der Zeit zwischen Dienstag, 06.06.23 und Sonntag, 11.06.23 entwendeten Unbekannte am Bahnhof Munster einen E-Scooter "Ninebot Max G30" im Wert von rund 750 Euro. Das Fahrzeug war mit einem Vorhängeschloss an einem Fahrradständer gesichert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

11.06 / Getränke von Sattelauflieger entwendet

Bad Fallingbostel: Von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte vom Laderaum eines Sattelaufliegers sechs Kisten Krombacher Fassbrause à 24 Flaschen im Wert von rund 100 Euro. Um an die Getränke zu gelangen, zerschnitten sie die Plane des Aufliegers. Das Fahrzeug war am Goethering abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

11.06 / Holzunterstand in Brand

Bispingen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, gegen 11.15 Uhr am Steinkenhöfener Weg ein Holzunterstand mit Komposthaufen und Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

11.06 / Polizeibeamte getreten und mit Kniestoß verletzt

Lünzen: Im Rahmen eines Einsatzes zu einer wechselseitigen Körperverletzung an der Straße Am Obstgarten leistete ein 33-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.10 Uhr durch aktives Sperren seines Körpers Widerstand gegen Fixierungsmaßnahmen. Nachdem ihm die Handfesseln angelegt wurden, trat er die eingesetzten Polizeibeamten auf dem Weg zum Funkstreifenwagen, beleidigte und bespuckte sie und versetzte einem Ordnungshüter einen Kniestoß ans Kinn. Der Mann wurde dem Gewahrsam der Polizei in Walsrode zugeführt. Außerdem wurden ihm zwei Blutproben entnommen und diverse Strafverfahren eingeleitet.

11.06 / Linke Seite eines Pkw zerkratzt

Bispingen: Unbekannte zerkratzten am Sonntagabend, zwischen 18.20 und 19.30 Uhr nahezu die komplette linke Fahrzeugseite eines VW Tiguan, der an der Straße Gaußscher Bogen abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell