Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Harber: Einbruch gelingt nicht, Tür hält; Soltau: Kind auf Fahrrad übersehen; Bad Fallingbostel: Traktor und Anhänger mit Mängeln unterwegs (Fotos anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.06.2023 Nr. 1

08.06 / Einbruch gelingt nicht, Tür hält

Harber: Unbekannte versuchten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 08.30 und 18.10 Uhr durch Aufhebeln der Hintertür in ein Haus an der Straße Am Husselbeck zu gelangen. Die Tür hielt Stand - die Täter gelangten nicht in das Objekt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

08.06 / Kind auf Fahrrad übersehen

Soltau: Am Donnerstag, gegen 14.50 Uhr übersah ein 43jähriger Pkw-Fahrer an der Ecke Walsroder Straße / Tetendorfer Straße einen 11jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Der Verursacher bog von der Tetendorfer Straße nach rechts in die Walsoder Straße ein, der Junge befuhr den Radweg der Walsroder Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, auf der falschen Seite. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt.

07.06 / Traktor und Anhänger mit Mängeln unterwegs (Fotos anbei)

Bad Fallingbostel: Die Polizei überprüfte am Mittwoch im Bereich Bad Fallingbostel einen landwirtschaftlichen Zug. Das Fahrzeug war im vorderen Bereich mit einem Anbauteil (Schlauchrolle) versehen, die mehr als 4 Meter, anstatt der erlaubten 3,5 Meter, nach vorn herausragte. Ab 3,5 Metern müssen vom Fahrzeugführer geeignete Maßnahmen getroffen werden, die ein gefahrloses Einfahren in Straßen und Kreuzungen ermöglichen, z.B. durch eine Begleitperson als Einweiser oder eine optische Hilfseinrichtung (Kameras). Außerdem führte der Traktor ein Pumpenaggregat als Anhänger mit sich, ohne diesen mit Folgekennzeichen und 25 km/h Schildern zu versehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden gegen den Fahrzeugführer und den Halter eingeleitet.

