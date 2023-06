Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ahlden: Motorcrossräder und Werkzeuge gestohlen; Bothmer: Alleinbeteiligt frontal gegen Baum geprallt; Walsrode: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen; etc.

Heidekreis (ots)

06.06. / Motorcrossräder und Werkzeuge gestohlen Ahlden: Unbekannte drangen zwischen dem 02.06. und dem 06.06. in ein Werkstattgebäude in der Eilter Dorfstraße in Ahlden ein. Nachdem die Täter die Tür zu dem Gebäude gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie Motorcrossräder und Werkzeuge. Da der Abtransport des Diebesgutes mit einem Anhänger oder Transporter erfolgt sein muss, bittet die Polizei um Hinweise und nimmt diese unter der 05164/802550 in Hodenhagen entgegen.

06.06. / Alleinbeteiligt frontal gegen Baum geprallt Bothmer: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen um kurz vor 9 Uhr kam eine 36-jährige Golf-Fahrerin in einer langgezogenen Linkskurve auf der Kreisstraße 106 zwischen Bothmer und Gilten von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw Golf entstand ein Totalschaden.

06.06. - 07.06. / Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen Walsrode: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Zahnarztpraxis in der Langen Straße in Walsrode aufzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Tür und mussten unverrichteter Dinge ziehen. In der gleichen Nacht wurde das Fenster einer Jugendeinrichtung in der Moorstraße aufgebrochen. Hier gelangten die Täter ins Gebäude und entwendeten diverse Elektrogeräte. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05191-984480 entgegen.

07.06. / Motorradfahrerin schwer verletzt Buchholz: Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kam es in im Kreuzungsbereich der L190 und der Straße Alte Mühle in Buchholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 65-jährige Schwarmstedterin war mit ihrem Pkw Mercedes auf der L190 in Richtung Essel unterwegs und wollte in die Straße Alte Mühle abbiegen. Dabei übersah sie die aus der entgegengesetzten Richtung fahrende 61-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die 61-jährige Motorradfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

07.06. / Fußgänger und Radfahrer stoßen zusammen Soltau: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag um 16.40 Uhr. Der 23-jährige Fußgänger beabsichtigte die Wilhelmstraße aus Richtung Böhme Park zu überqueren und übersah dabei einen von links kommenden 40-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen verletzt wurden. Radfahrer und Fußgänger wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht.

07.06. / 71-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt Soltau / Hötzingen: Am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Soltau und Munster. In Höhe der Ortschaft Hötzingen geriet ein 71-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Gartenumzäunung. Der Mann erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Das Motorrad geriet durch den Aufprall in Brand und konnte von einem Anwohner und der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden.

07.06. / Sitzbank und Tisch durch Feuer beschädigt Schneverdingen: Unbekannte entzündeten am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr eine Sitzbank und einen massiven Holztisch auf dem Gelände einer Grundschule in der Ernst-Dax-Straße in Schneverdingen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 01593/982500 mit der Polizei Schneverdingen in Verbindung zu setzen.

