POL-PDPS: Unfallflucht in der Pirmasenser Straße

Pirmasens (ots) - Am 27.12.2022 gegen 23:55 Uhr konnte durch eine Streife der Polizei Pirmasens am Kreisel auf der Husterhöhe, im Bereich der Einfahrt zur Pestalozzistraße zwei beschädigte Verkehrszeichen sowie eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt werden. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt, die nach der-zeitigem Ermittlungsstand auf ein silberfarbenes Fahrzeug hindeuten. ...

