Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand im Toilettenhaus des Rathauses

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, 27.12.2022 gegen 15:04 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung, ausgehend von der öffentlichen Toilette am Rathaus. Beim Eintreffen der Streifenwagen war der Brand durch die Feuerwehr Pirmasens, die mit einem Fahrzeug und 5 Kräften vor Ort war, bereits gelöscht. Ein Papierbehälter mit Handtüchern wurde angezündet und der dadurch entstandene Rauch zog ins Rathaus. Der Rauch musste mittels Großlüfter der Feuerwehr aus dem Rathaus entfernt werden. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr Pirmasens konnte eine Rauchintoxikation bei Personen verhindert werden. Es entstand lediglich ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Im Nachgang zum Einsatz konnten durch Zeugenhinweise drei Kinder, im Alter von 11 und 12 Jahren, festgestellt werden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand als Verursacher des Brandes in Betracht kommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell