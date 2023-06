Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizei mit Infomobil unterwegs

Kaffee, Gespräche und mehr...

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.06.2023 Nr. 2

08.06 / Polizei mit Infomobil unterwegs / Kaffee, Gespräche und mehr...

Heidekreis: Wer schon immer mal einen frischen Kaffee mit der Polizei trinken wollte, um dabei locker ins Gespräch zu kommen, ist dazu in der kommenden Woche herzlich eingeladen. Zwei Mitglieder des Präventionsteams der Polizei im Heidekreis suchen die Bürgernähe und stehen an fünf Tagen, jeweils vormittags für Themen aller Art zur Verfügung. Polizeihauptkommissar Frank Rohleder ist der Verkehrssicherheitsberater der Inspektion. Sein Spezialgebiet umfasst alle Themen, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben. Im Ausblick auf den alljährlichen bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit bietet Rohleder die Möglichkeit, eine VR-Brille auszuprobieren, um verschiedene Verkehrssituationen virtuell zu erleben. Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz ist die Beauftragte für Kriminalprävention und Einstellungsberaterin. Ihr Spezialgebiet umfasst all das, was es an aktuellen Themen auf dem Sektor Straftaten so gibt - vom "Enkeltrick" bis zur Beratung zur Sicherung von Häusern. Außerdem kann sie alle Fragen zum Thema "Was muss ich tun, um zur Polizei zu kommen?" beantworten. Beide verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und sind - neben ihren Spezialgebieten - natürlich auch in anderen Themen ansprechbar.

Tourplan des Infomobils der Polizei:

Montag: Munster, Heinrich-Peters-Platz, ab 11.00 Uhr Dienstag: Walsrode, Kirchplatz, ab 10.00 Uhr Mittwoch: Soltau, Wochenmarkt, ab 08.00 Uhr Donnerstag: Schneverdingen, Wochenmarkt, ab 08.00 Uhr Freitag: Bad Fallingbostel, Bürgerhof, ab 10.00 Uhr

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell