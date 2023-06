POL-HK: 1. Schneverdingen 2. Soltau 3. K1, Huckenrieth 4. Schwarmstedt (Grindau) 5. Munster

Polizeiinspektion Heidekreis

1. Nächtliche Rauschfahrt

Am frühen Samstagmorgen überprüften Polizeibeamte einen 31-jährigen E-Scooter Fahrer auf der Bahnhofstraße in Schneverdingen. Im Rahmen der Kontrolle nahmen sie bei dem jungen Mann aus Schneverdingen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens und Untersagung der Weitefahrt waren die Folge dieser nächtlichen Rauschfahrt.

2. Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Soltau im Bereich der Billungstraße, Königsberger Straße und Herzog-Bernd Straße zu insgesamt neun Sachbeschädigungen an Pkw. In allen Fällen wurden die Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

3. Pkw überschlägt sich

Ein 55jähriger Autofahrer befuhr am späten Samstagnachmittag die K1 von Soltau in Richtung Heber. In Höhe des Ortsteils Huckenrieth beabsichtigt er sein Fahrzeug zu wenden und biegt hierzu in eine gegenüberliegende Hofeinfahrt ab. Währenddessen kommt es mit einem von hinten herannahenden, im Überholvorgang befindlichen Pkw, zum Zusammenstoß. Der ebenfalls 55jährige Fahrer dieses Fahrzeugs überschlägt sich mit seinem Pkw und wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Soltau eingeliefert.

4. Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Samstagfrüh kam es in in der Dorfstraße 22 in Grindau zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch die unbekannte Täterschaft wurde dazu die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt, das Objekt betreten und anschließend nach Diebesgut durchsucht. Hinweise bitte an die sachbearbeitende Dienststelle in Soltau unter 05191-93800.

5. Graffiti-Sprayer festgestellt

Am Samstag, gegen 08:57 Uhr, wurden zwei Jugendliche beim Besprühen einer Hauswand eines leerstehenden Gebäudes in der Lüneburger Straße in 29633 Munster von einem Zeugen beobachtet. Die Jugendlichen konnten zunächst unerkannt fliehen, wurden aber im Verlauf des Tages in Soltau erneut festgestellt. Im Rahmen der Personenkontrolle wurden bei ihnen Farbsprühdosen aufgefunden und sichergestellt. Die beide Jugendlichen wurden nach einem erzieherischen Gespräch an ihre Eltern übergeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

