Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Auseinandersetzung endet in Polizeigewahrsam; Wietzendorf: Unbekannte entwenden E-Bike; Grethem: Einbruch in Kindertagesstätte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.06.2023 Nr. 1

13.06 / Auseinandersetzung endet in Polizeigewahrsam

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienstag kam es im Ankunftszentrum am Hartemer Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männliche Bewohnern. Ein 32-Jähriger soll dabei einen 22-Jährigen durch Kratzen am Hals verletzt haben. Außerdem soll er versucht haben, das Opfer mit einer Glasscherbe zu schneiden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde der 32-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

10.06-11.06 / Unbekannte entwenden E-Bike

Wietzendorf: Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Bleekenweg durch unbekannte Täter ein rotes E-Bike der Marke Rabeneick, aus einer dortigen Garage, entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

09.06-12.06 / Einbruch in Kindertagesstätte

Grethem: Am zurückliegenden Wochenende brachen unbekannte Täter in die Kindertagesstätte An der alten Schule ein und stahlen aus einem Büro ein Laptop. Hinweise nimmt das Polizei Walsrode unter 05161-984480 entgegen.

11.06-12.06 / Getränke entwendet

Soltau: In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in das Vereinsgebäude des Sportangelverein e.V. Soltau an der Straße Drögenheide ein und entwenden diverse Getränke. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

11.06-12.06 / Kellereinbruch und dabei Bargeld aus Tresor und E-Bike entwendet

Munster: In der Nacht zu Montag wurde aus einem verschlossenen Keller Am Schützenplatz Bargeld in Höhe von circa 1000 Euro entwendet. Hierzu brachen die unbekannten Täter erst die Kellertür und anschließend einen Tresor auf. Weiterhin wurde aus dem Keller ein graues E-Bike der Marke Winora gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter: 05192-9600 entgegen.

12.06 / Waldbrand

Soltau: Der Flugdienst des Landes Niedersachsen meldete am Montagabend auf einem Kontrollflug einen Waldbrand in einer Größe von 1,2 Hektar, nördlich des Ortsteils Stübeckshorn. Vor Ort wurden zwei Brandstellen lokalisiert und durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei Soltau hat die Ermittlungen übernommen. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt - auch Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus.

10.06 / Heimreise mit Fahrverbot

BAB7 Bereich Burgwedel Richtung Norden: Beamte der Polizei Heidekreis führten am Samstagabend eine Verkehrsüberwachung mit einem Videofahrzeug (Police-Pilot-System) auf der BAB 7 durch. Hierbei fiel ihnen ein PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Eine eingeleitete Messung ergab, dass der PKW-Fahrer in einen Bereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h diese um 84 km/h überschritt. Als Grund gab der 45-Jährige Fahrer später selbst an, schnell nach Hause zu wollen. Als Folge droht dem Fahrzeugführer ein Fahrverbot.

12.06 / Unfall mit Trunkenheit

BAB7 Bereich Buchholz Aller: Am späten Montagabend kollidierte ein 45-Jähriger PKW-Fahrer auf der BAB 7, in Fahrtrichtung Norden, mit einem vor ihm fahrenden 36-Jährigen PKW-Fahrer. Hierdurch wurden der 36-Jährige Fahrzeugführer und seine ebenfalls 36-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Unfallursächlich dürfte die Alkoholisierung des 45jährigen Verursachers von über zwei Promille sein. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

