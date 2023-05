Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oberhausen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (05.05.), gegen 6:20 Uhr, war ein 49-jähriger Fahrradfahrer auf der Königstraße unterwegs. Im Kreisverkehr näherte sich ein Fahrzeug an. Ohne auf den Radfahrer zu achten, der auch den Kreisverkehr befuhr, bog der Autofahrer in die Kurfürstenstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer hielt kurz an, ohne aus seinem Fahrzeug auszusteigen, und sprach den Radfahrer in einer ausländischen Sprache an, die dieser aber nicht verstand. Anschließend fuhr er einfach in Richtung Kurfürstenstraße / Siegesstraße weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Das Fahrzeug des gesuchten Mannes war rot, der rechte Fahrzeugspiegel hing herunter.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Etwa 40-45 Jahre alt

- Osteuropäisches Erscheinungsbild

- Ca. 175 cm groß

- Dünne Statur

- Dunkles Haar

- Kein Bart, keine Brille

Können Sie Angaben zu dem Unfall machen oder haben Sie Hinweise zur Identität zum gesuchten Unfallfahrer? Dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell