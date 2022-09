POL-MS: 26-jähriger Radfahrer alkoholisiert auf der A 30 unterwegs

Münster (ots) - Eine 24-jährige Radfahrerin ist am vergangenen Mittwoch (31.08., 07:55 Uhr) auf der Schwelingstraße mit einer unbekannten E-Scooter-Fahrerin kollidiert. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Die 24-Jährige war nach eigenen Angaben mit ihrem schwarzen Damenrad auf der Schwelingstraße in Richtung Warendorfer Straße unterwegs. In Höhe der ...

mehr